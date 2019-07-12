Garry Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad takımından transfer ettiği ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havalimanında sportif direktör Damien Comolli karşıladı.
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