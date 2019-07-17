Garry Rodrigues: "Fenerbahçe beni çok istediğini gösterdi"
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Hollanda basınına konuştu.
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