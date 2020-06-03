Galatasaraylı yıldızlar Linnes ve Emre Akbaba krizi fırsata çevirdi
Galatasaray'da, corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce fiziksel sorun yaşayan Linnes ile Emre Akbaba bu süreci iyi değerlendirdi. İki oyuncunun son performansı teknik heyeti de memnun etti.
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