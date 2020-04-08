Galatasaraylı Mariano'nun menajeri konuştu
Galatasaraylı Mariano'nun menajeri Robalinho, Brezilyalı futbolcuyu ülkesinden isteyenler olduğunu belirtti. Robalinho, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaşması durumunda Mariano'nun takımda kalabileceğini işaret etti.
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