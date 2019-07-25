Galatasaraylı futbolcuların 2500 metrede dağ gezisi
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip dünkü antrenman sonrası 2250 metre yükseklikte tura çıktı. İşte Galatasaraylı futbolcuların dağ yürüyüşünden görüntüler...
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