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Galatasaraylı Fernando Sevilla yolunda! İşte yapılan teklif

Sevilla ile Galatasaray'ın Fernando pazarlığında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı orta sahası için 5 milyon Euro isterken; İspanyol kulübü, tecrübeli futbolcu için 2.8 milyon Euro önerdi.

Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. 3 transfer bombasını birden patlatan sarı-kırmızılılar, Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katarak şu ana kadar transferde adından en çok söz ettiren kulüp olmayı başardı. Takıma yapılan takviyelerin yanında bazı isimlerle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı orta sahası Fernando için 5 milyon Euro isterken, Sevilla yıldız futbolcu için 2.8 milyon Euro önerdi. İki takım arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

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29 Haziran 2019 , Cumartesi
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