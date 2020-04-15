Galatasaraylı Andone'den corona virüsü açıklaması!
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, corona virüsü (koronavirüsü) günlerini anlattı. Yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada sahaya çıkmak için sabırsızlandığı dile getirirken, "Ancak sağlık ve güvenlik her şeyden önemli" dedi. İşte o sözler...
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