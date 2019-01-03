Galatasaray'la Serdar Aziz'in yolları ayrıldı!
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz'le ipler koptu! Sarı kırmızılı ekipteki kariyeri sona eren milli futbolcu Florya'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
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