Galatasaray'ın zor fikstürü

Galatasaray'ı milli ara sonrası üst üste 3 kritik maç bekliyor... Sarı-kırmızılı ekip 10 gün içerisinde kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar oynayacak... Galatasaray, süper lig'in 12. haftasında 22 Kasım cuma günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek. ardından 13. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek... Bu iki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

Sarı kırmızılı ekip, bu iki maçın arasında 26 Kasım salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'da devam edip etmemesi açısından kritik bir öneme sahip.

Kısa süre içerisinde 3 önemli maç oynayacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim her karşılaşmaya ayrı önem veriyor... Tecrübeli teknik adam öncelikle Medıpol Başakşehir maçını düşünüyor... Ancak takımın UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi açısından Club Brugge karşılaşmasını için de planlarını yapıyor.