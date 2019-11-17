Galatasaray'ın zor fikstürü
Galatasaray, milli maç arasından sonra 10 gün içinde 3 önemli maça çıkacak.
Galatasaray'ı milli ara sonrası üst üste 3 kritik maç bekliyor... Sarı-kırmızılı ekip 10 gün içerisinde kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar oynayacak... Galatasaray, süper lig'in 12. haftasında 22 Kasım cuma günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek. ardından 13. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek... Bu iki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
Sarı kırmızılı ekip, bu iki maçın arasında 26 Kasım salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'da devam edip etmemesi açısından kritik bir öneme sahip.
Kısa süre içerisinde 3 önemli maç oynayacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim her karşılaşmaya ayrı önem veriyor... Tecrübeli teknik adam öncelikle Medıpol Başakşehir maçını düşünüyor... Ancak takımın UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi açısından Club Brugge karşılaşmasını için de planlarını yapıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Milli futbolcunun menajerinden Galatasaray'a açık mesaj: Görüşmeye hazırız
- Yıldız golcünün menajerinden son dakika transfer açıklaması! Galatasaray...
- "Tarih tekerrürü Fatih Terim 6 Kasım'ı sever"
- Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan flaş açıklamalar!
- Ömer Bayram jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
- Galatasaray'da Andone için şok karar kapıda! Fatih Terim...
- Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...
- Galatasaray'a Belhanda müjdesi! Talipleri artıyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.