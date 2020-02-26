Galatasaray'ın zirve yürüyüşü
Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını arttıran Galatasaray, zorlu müsabakaları oynamaya devam edecek. Sarı-kırmızılılar özellikle gelecek 7 haftanın 4'ünde zirve mücadelesi veren rakipleriyle karşı karşıya gelecek.
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