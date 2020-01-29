Galatasaray'ın zirve planı
Galatasaray Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Teknik Direktörü Fatih Terim, derbiye kadar zirveyle aralarında olan 8 puanlık farkın azalacağına inanıyor.
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