Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'da
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    Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'da

    Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Emre Akbaba İstanbul'a geldi. Milli futbolcu buradaki ilk açıklamasında, "Galatasaray, benim çocukluk hayalim. Umarım bu formayı bir an önce giyerim. Taraftarın yaptığı tezahüratlar ve gönderdikleri mesajlar beni çok duygulandırdı. İnşallah onları mahçup etmeyeceğim." dedi.

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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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