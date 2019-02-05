Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu
Galatasaray Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
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