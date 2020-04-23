Galatasaray'ın stadı İstiklal Marşı'yla inledi!
Galatasaray Kulübü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Telekom Stadı'nı İstiklal Marşı ile inletti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evlerimizin pencerelerinde, balkonlarında gururla okuduğumuz İstiklal Marşımız, Türk Telekom Stadyumu'nda da yankılandı" ifadelerine yer verildi.
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