Galatasaray'ın sol beki Boluspor'dan
Sol bekte Yuto Nagatomo'ya alternatif arayan Galatasaray, rotasını Boluspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Umut Meraş'a çevirdi.
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