Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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