Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Avrupa ligleri ve kupaları'nda 2018-2019 sezonunun bitmesinin ardından önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri ve kuraya hangi torbadan girecekleri belli oldu.
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