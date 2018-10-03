Galatasaray'ın Porto karşısındaki ilk 11'i
Şampiyonlar Ligi'nde sarı kırmızılı takım D grubu ikinci maçında zorlu deplasmana konuk oluyor. İşte sarı kımızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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