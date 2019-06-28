Galatasaray'ın Mitroglou planı | Video haber
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mitroglou'nun kulüp bulması halinde Yunan golcünün maaşının bir kısmını karşılamayı göze aldı.
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