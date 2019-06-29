Galatasaray'ın Mitroglou planı

Galatasaray, Mitroglou'nu en az zararla göndermenin planlarını yapıyor... Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan Yunan golcü beklentileri karşılayamadı... Yeni sezonda 2.6 milyon euro maliyeti olan Mitroglou ile yolları ayırmaya çalışan sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun menajeriyle bir araya geldi...

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Mitroglou'nun menajerine, "Oyuncunun gideceği kulübü de dahil edersek 3 tarafından da memnun olacağı bir anlaşmaya sıcak bakıyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu gelişme üzerine tecrübeli futbolcunun menajeri başta Olympiakos olmak üzere Mitroglou'nu isteyen kulüplerle görüşmelere başladı.

Yunan ekibinin, futbolcunun ücretinin yarı yarıya ödenmesi teklifi ise Galatasaray tarafından olumlu karşılanmadı. sarı kırmızılıların, Mitroglou'nun maaş yükünün sadece 600 bin eurosunu karşılanmasına sıcak baktığı öğrenildi...

Golcü oyuncuyla le ilgili görüşmelerin bir süre daha devam edeceği belirtilirken, takımda kalması durumunda Mitroglou'na kampa götürülmeyeceği kaydedildi..

Sarı kırmızılı forma altında 9 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistle oynadı...