Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısındaki ilk 11'i
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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşısındaki ilk 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkıyor. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...

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28 Kasım 2018, Çarşamba
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