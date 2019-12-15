Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında ofsayt var mı? Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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