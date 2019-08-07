Galatasaray'ın hedefi Süper Kupa
Yeni sezona Süper Kupa zaferiyle başlamak isteyen Galatasaray, hazırlık döneminde biri Türkiye'de üçü yurtdışında olmak üzere 4 maç yaptı. Şampiyon kadrosundan 7 oyuncuyu gönderen sarı kırmızılılar, 8 futbolcuyu ise renklerine bağladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı
- Galatasaray'da Fenerbahçe krizi! Aslan'ın gözdesine Kanarya'dan teklif... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
- Radamel Falcao transferi hakkında ilk kez konuştu!
- Milan'ın yıldızı Galatasaray'a!
- Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı
- Galatasaray'da 4 transfer 2 ayrılık
- Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.