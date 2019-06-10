Galatasaray'ın hedefi en az 10 milyon Euro
Transferde kazandığı bonservis kadar harcama yapabilen Galatasaray, en az 10 milyon ?Euro'luk satış yapmayı planlıyor.
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