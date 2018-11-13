Galatasaray'ın golcüsü Juventus'tan
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Juventus'ta forma giyen Moise Kean ile ilgileniyor...
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