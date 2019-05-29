Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera
Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da en istikrarlı isim kaleci Fernando Muslera oldu. İşte sarı kırmızılı ekipte futbolcu istatistikleri...
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