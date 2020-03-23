Galatasaray'ın efsane başkanı Özhan Canaydın l PORTRE
Bir tarafta göğüslenmesi zor sıkıntılar, diğer yanda bir kez daha rastlanması kolay görünmeyen başarılar... Türk spor tarihinin ve Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Özhan Canaydın...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?
- Yönetimden oyunculara 6 milyon euro'luk derbi jesti!
- Spor yazarları Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi
- Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şaşırtan pozisyonlar! Herkes şoke oldu...
- Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler
- Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı! EURO 2020 ertelenecek mi?
- Fatih Terim planı belirledi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.