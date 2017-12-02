Galatasaray'ın durumunu özetleyen görüntü!
Galatasaray'ın Beşiktaş yenilgisi sonrası Dursun Özbek'in üzgün hali kameralara böyle yansıdı.
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