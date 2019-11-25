Galatasaray'ın devam ya da tamam sınavı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında belçika ekibi Club Brugge'ü konuk edecek. Bu kritik karşılaşma öncesi son gelişmeleri son antrenmanı takip eden A Spor Muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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