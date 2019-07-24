Galatasaray'ın Cuellar ısrarı
Ön libero transferi için arayışlarına devam eden Galatasaray, Gustavo Cuellar için Brezilya ekibi Flamengo ile pazarlıklarına devam ediyor...
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