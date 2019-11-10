"Galatasaray'ın ciddi problemleri var"
Sabah Sporu'nda, Setenay Cankat'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu. Uluç, Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
Uluç, "Galatasaray'ın ciddi problemleri var, bunları görmezden gelmek çok akılcı bir yaklaşım olmaz" ifadelerini kullandı.
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