Galatasaray'ın Bursaspor karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor'u ağırlıyor. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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