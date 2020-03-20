Galatasaray'ın Babel planı suya düştü
EURO 2020'nin ertelenmesiyle Galatasaray'ın sezon sonu Ryan Babel'i satma planı suya düştü. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru transferinin ardından Babel'i değerini kaybetmemesi için Ajax'a kiralamıştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray kadro dışı bırakmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...
- İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!
- Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı...
- Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...
- Getafe-Ajax maçında Ryan Babel'den olay hareket! Herkes şaştı kaldı
- Galatasaray Club Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'den bunu istedi!
- Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
- Galatasaray'ın Falcao hüsranı! İşte o tablo
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.