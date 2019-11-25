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Galatasaray'ın Avrupa'daki 284. sınavı

Galatasaray Club Brugge mücadelesiyle Avrupa kupalarında 284. kez sahne alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 284. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 283 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 422 gole engel olamadı.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa'daki 77. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Devler Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.

Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken, 4'ünde mağlup oldu. Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

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25 Kasım 2019 , Pazartesi
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