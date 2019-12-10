Galatasaray'ın Avrupa'da 285. sınavı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Paris Saint-Germain'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 285. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 284 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 377 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 423 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında 99 kez sahadan üstün ayrılan Galatasaray, Fransa'da kazanması durumunda bu kulvarda 100. galibiyetini elde edecek.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 78. mücadelesine çıkacak. sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, başarılı teknik adam idaresindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti. sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde 53. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, terim yönetiminde geride kalan 52 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 11 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Fransa ekipleriyle 19. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fransa temsilcileriyle yaptığı 18 maçta 6 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, bu ülke takımlarıyla oynadığı 4 maç ise beraberlikle tamamlandı. Fransız ekiplerine 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü.

Galatasaray, Paris Saint Germain ile daha önce oynadığı 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.