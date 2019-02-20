Galatasaray'ın Avrupa'da 279. randevusu
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi enfıca'ya konuk olacak.
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