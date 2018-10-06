Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında dikkat etmesi gerekenler
A Spor yorumcusu Dr.Gürkan Kubilay, Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
- Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...
- Porto - Galatasaray maçından görüntüler
- 2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
- İnanılmaz sözleşme!
- Fatih Terim 11'i değiştiriyor!
- UEFA, Porto - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini açıkladı
- Mete İkiz'den UEFA açıklaması!