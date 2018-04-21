Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. İşte sarı-kırmızılılarda maça başlaması beklenen muhtemel 11...
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