Galatasaray'ın 2019 yılı karnesi
Galatasaray yılın ilk 6 ayında 2 kupa kazanırken, yılın ikinci 6 ayında istediği performansı gösteremedi.
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