Galatasaray'ı son 8 haftada neler bekliyor? Canlı yayında aktardı
Corona virüsü salgını nedeniyle ara veilen Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor. A Spor yorumcusu Evren Turhan, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Peki, Galatasaray'ı son 8 haftada neler bekliyor? Turhan, canlı yayında değerlendirdi. İşte tüm açıklamalar...
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