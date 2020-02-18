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Galatasaray'ı Adem Büyük sırtlıyor

Adem Büyük Galatasaray'ı sırtlıyor... Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, ikinci yarıdaki performansıyla alkış topluyor.

Beşiktaş altyapısından çıkan Adem, Akçaabat Sebatspor, Altay, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları terletti. Kariyerinde TFF 1. Lig ve Süper Lig'de yaklaşık 350 maça çıkan Adem, 32 yaşında Galatasaray'a transfer olarak "büyük takım" formasına kavuştu.

Sezonun ilk yarısında 14 maçta forma giyip 1 kez gol sevinci yaşayan Adem, ikinci yarıdaki golcü kimliğiyle takımına önemli bir katkı verdi. Tecrübeli futbolcu, sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ve Florin Andone'nin yokluğunda sezonun ikinci yarısındaki 5 maçta 5 kez fileleri havalandırdı ve alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Toplamda 6 gole ulaşan Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımdaki en golcü futbolcu olarak da dikkati çekiyor.

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18 Şubat 2020 , Salı
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