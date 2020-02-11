Galatasaray'dan zirveye dev adım
Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0'la geçen Galatasaray üst üste 5. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar lider Demir Grup Sivasspor'la farkı 3 puana indirdi.
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