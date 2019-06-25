Galatasaray'dan yerli harekatı! | Video haber
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'dan sonra ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'dan Yusuf Erdoğan'dan sonra ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimi, Bursaspor'dan genç futbolcu Burak Kapacak'ı transfer listesine aldı.
BURAK KAPACAK KİMDİR?
8 Aralık 1999 yılında dünyaya gelen genç futbolcu aslen Bursa doğumludur, burcu Yay'dır. Futbol hayatına doğup büyüdüğü şehirde, Bursaspor alt yapısında başlamıştır. 2018 yılında 50 Bin Euro imza karşılığında profesyonel mukavele imzalamıştır. İlk A Takım karşılaşmasına 2018 yılında çıkan genç futbolcu sağ bek ve Orta sahanın sağında görev yapabilmektedir.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
24 Mart 2016 tarihinde Türkiye U17 Milli takım kadrosuna dahil olmuş 3 karşılaşmada forma giymiştir. Ardından 1 Eylül 2017 tarihinde U19'a davet edilmiş toplam 5 maçta forma giymiştir. Günümüzde Türkiye U21 Milli takım kadrosunda yer almaktadır. Burak Kapacak'ın boyu ise 1.80 cm'dir.
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