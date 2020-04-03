Galatasaray'dan yerli harekatı
Galatasaray gelecek sezon yerli futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına varıldı. Okay Yokuşlu'nun durumu ise kulübü Celta Vigo'ya bağlı.
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