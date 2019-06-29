Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Vedat Muriç transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a 3.75 milyon Euro + satıştan %20 pay önerdi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.
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