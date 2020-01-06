Galatasaray'dan transfer atağı! Harekete geçildi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru transferinin ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı takım, Dinamo Kiev forması giyen Olabiran Blessing Muyiwa (Benito) için harekete geçti.

Sol kanat, sağ kanat ve forvet mevkisinde oynayabilen 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.

Benito'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 250 bin Euro.