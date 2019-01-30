Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Hazır mıyız?
Galatasaray yeni transferi Youtube’dan anons edeceğini açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, resmi hesabından "Hazır mıyız? adlı video paylaştı.
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