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Galatasaray'dan sürpriz hamle

Devre arasında hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekıdıka'yı listesine aldı.

Radamel Falcao'nun Alanyaspor maçında sahalara dönmesiyle sevinç yaşayan Galatasaray'da Florin Andone'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalar sürüyor.

Sarı kırmızılılar TFF 1. lig ekibi Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekıdıka'yı gündemine aldı.

Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen forvette de görev yapabilen Nijeryalı futbolcu için bu hafta düğmeye basılacak. Görüşmeleri ise başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak yapacak.

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek 23 yaşındaki golcü futbolcunun transferini uygun bir bonservis ücreti karşılığında noktalamaya çalışacak.

2018-2019 sezonu başında 60 bin euro bonservisle Eskişehirspor'a transfer olan Jesse Sekıdıka, ligin ilk devresinde lisansı çıkartılamadığı için oynayamazken sezonun ikinci yarısında kendini gösterdi. Forma giydiği 13 karşılaşmada 6 gol, 1 asistlik performansla 7 gole etki etti.

Nijeryalı futbolcu çıkışını bu sezon da sürdürmeyi başardı. Sekıdıka, bu sezon TFF 1. lig'de son sırada yer alan Eskişehirspor'da 14 maçta 8 gol, 2 asistle oynadı.

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10 Aralık 2019 , Salı
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