Galatasaray'dan Sivas çıkarması '3 oyuncu birden'
Galatasaray, sezon sonunda Sivasspor'dan üç transfer birden yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da listeye aldı.
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