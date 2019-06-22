Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
Galatasaray Kulübü, 2019-2020 futbol sezonunda Şampiyonlar? Ligi'ne katılım için UEFA'dan resmi mektubun geldiğini duyurdu.
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